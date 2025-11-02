Garante Ghiglia diffida Report | Violata la mia privacy Ma la puntata andrà in onda lo stesso
“ Urgente c.a. Dott. Sigfrido Ranucci – Diffida messa in onda Report 2112025 ”. Così comincia la lettera firmata Agostino Ghiglia, il componente del Garante della Privacy in quota Fratelli d’Italia, lo stesso che aveva votato la multa da 150mila euro contro Report. Prima di farlo, Ghiglia aveva pensato bene di passare in via della Scrofa, sede romana del partito, con l’ auto di servizio del Garante. A suo dire per incontrare Italo Bocchino e parlare di un libro. Ma fatalmente incrocia anche Arianna Meloni, numero due di FdI. Come ricostruito dal Fatto, fino ad allora non sapeva ancora come votare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
