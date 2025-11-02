AVELLINO 4 REGGIANA 3 AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Enrici, Milani (19’st Cagnano); Palmiero (11’st Kumi), Palumbo (37’st Sounas), Besaggio; Insigne; Crespi (1’st Russo), Biasci (19’st Tutino). A disp.: Iannarilli, Rigione, Gyabuaa, Armellino, Cancellotti, Lescano, Fontanarosa. All.: Biancolino REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti, Magnani, Libutti; Marras, Charlys, Bertagnoli (32’st Stulac), Bozzolan (36’st Rover); Tavsan (24’st Lambourde), Portanova; Novakovich (32’st Gondo). A disp.: Saro, Enza, Vallarelli, Basili, Tripaldelli, Bonetti, Mendicino. All.: Dionigi Arbitro: Massimi di Termoli (Giuggioli di Grosseto e Santarosa di Pordenone; IV ufficiale Marchetti di Ostia Lido; Var Nasca di Bari e Avar Rutella di Enna) Reti: Simic aut. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gara pazza e divertente, ma il finale è amaro