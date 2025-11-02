Gara intensa e combattuta l' OraSì lotta per tutta la partita Ma a sorridere è la capolista Luiss Roma

Nona giornata di campionato e trasferta impegnativa per l’OraSì Ravenna, ospite della Luiss Roma ancora imbattuta. Al termine di una gara intensa e combattuta, i giallorossi si arrendono ai padroni di casa con il punteggio di 84-76, dopo essere rimasti a contatto per tutto l’incontro e aver. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

