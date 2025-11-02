Futura è donna | il 7 novembre appuntamento al Museo ebraico di Lecce con l’arpa di Eleonora Carbone
LECCE - Venerdì 7 novembre 2025, alle ore 18.00, il Museo Ebraico di Lecce presenta l'appuntamento "Futura è donna. Concerto per arpa sola ‘Ritratto di donna’” a cura di Eleonora Carbone, il primo di una serie di eventi che non si limitano a offrire un’esperienza estetica, ma si propongono come. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
