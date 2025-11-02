Il primo successo stagionale del Modena Cavezzo è un colpo grosso in chiave salvezza. I gialloblù, nella 4^ giornata di A2, vincono 1-0 a Spello lo scontro diretto col Grifoni e lasciano gli umbri a -4 in fondo alla classifica. Una gara tesissima, anche per le tante assenze (Dudu Costa in campo solo per qualche possesso offensivo nella ripresa) che si risolve solo nel finale. A 5’ dalla sirena Akram Ben Saad fa tremare il palo su schema da punizione, poi 2’ più tardi da angolo Cellurale trova il mancino di Cuomo che da fuori area firma il gol da tre punti e nel finale Latino e soci gestiscono bene l’assalto umbro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Futsal. Mc, a Spello è un colpo salvezza. In D il derby va all’Academy Tdc