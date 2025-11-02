Furto con scasso in una villa | Refurtiva da migliaia di euro

Ancora furti in abitazione a Vetto d’Enza. Dei ladri dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono entrati, tagliando con il flessibile la cassaforte, girando tutte le stanze alla ricerca di soldi. Tutto questo è accaduto ieri in tarda mattinata nel giro di pochi minuti, vittima una famiglia che abita nella circonvallazione alta di Vetto. Sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri di Villa Minozzo, dei ladri al momento nessuna traccia. Il furto, secondo i proprietari della villetta, è avvenuto fra le ore 11 e le 12 di ieri mattina e stando a quello che a riferito un’anziana vicina di casa, sarebbero entrati tre giovani di cui uno con uno zainetto che se ne sono poi andati velocemente con una macchina nera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

