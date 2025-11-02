Furto al Louvre password del server ridicola | clamoroso imbarazzo dopo il colpo da 88 milioni
Il museo più celebre del mondo finisce nell’occhio del ciclone non solo per il furto di gioielli di Napoleone dal valore stimato di 88 milioni di euro, ma anche per le gravi falle nei sistemi di sicurezza informatica. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Libération, documenti risalenti a un’ispezione del 2014 dell’Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informatici francese avrebbero segnalato un dettaglio sconcertante: la password del server di videosorveglianza del Louvre era semplicemente “Louvre”. Un’anomalia che non si limita al museo parigino: anche un software di sicurezza fornito dall’azienda Thalès risultava protetto da una password altrettanto banale, “Thales”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
