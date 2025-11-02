Furto al Louvre la procuratrice di Parigi | Due sospettati erano già stati condannati per furto

La procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha dichiarato che due dei sospettati della rapina al Louvre erano stati precedentemente condannati per un furto 10 anni fa. “Ci si rende conto che si tratta di persone con stretti legami”, ha detto la magistrata francese ai microfoni di France Info Radio. “Confrontando i precedenti penali dei due protagonisti, si vede che entrambi sono stati coinvolti nello stesso caso di furto per il quale sono stati condannati nel 2015 a Parigi”, ha affermato. Per il saccheggio al museo – otto preziosi gioielli del valore di 88 milioni di euro – sono state arrestate cinque persone e un uomo di 37 anni e una donna di 38 sono stati incriminati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Furto al Louvre, la procuratrice di Parigi: "Due sospettati erano già stati condannati per furto"

News recenti che potrebbero piacerti

Furto Louvre ancora avvolto nel mistero, gli ultimi sviluppi - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - Il #Louvre riapre dopo il #furto #22ottobre #Tv2000 #Francia #furto @tg2000it - X Vai su X

Maxi rapina al Louvre, la procuratrice di Parigi: «Due sospettati erano già stati condannati per furto» - (LaPresse) La procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha dichiarato che due dei sospettati della rapina al Louvre erano stati precedentemente condannati per un furto 10 anni fa. Secondo msn.com

Furto al Louvre, la procuratrice di Parigi: "Due sospettati erano già stati condannati per furto" - (LaPresse) La procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha dichiarato che due dei sospettati della rapina al Louvre erano stati precedentemente ... Da stream24.ilsole24ore.com

Furto al Louvre, arrestati cinque nuovi sospettati a Parigi. Polemiche sulla videosorveglianza del museo - Cinque nuovi sospettati sono stati arrestati nell'ambito delle indagini sul furto di gioielli al Louvre. Come scrive italiaoggi.it