furto al louvre incriminate due persone

Svolta nel caso del furto al Louvre. Dopo giorni di interrogatori, la procura di Parigi ha formalmente incriminato due dei cinque sospettati arrestati mercoledì scorso: una donna di 38 anni residente nella periferia nord della capitale francese e un uomo di 37 già noto alla giustizia per precedenti reati di furto. Gli altri tre fermati sono stati rilasciati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

