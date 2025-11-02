Furto al Louvre ecco qual era la password che non proteggeva la sicurezza del museo
Poco dopo l’apertura del museo, un camion con montacarichi parcheggiato contromano sulla facciata che affaccia sulla Senna diventa la chiave di accesso a una delle rapine più audaci della storia recente del Louvre. Due uomini penetrano nella Galleria di Apollo, la sala che ospita alcuni dei tesori più preziosi di Francia. In pochi minuti tagliano le vetrine con smerigliatrici, afferrano i gioielli e fuggono, lasciandosi dietro solo frammenti di vetro e silenzio. Il bottino stimato: 88 milioni di euro in gioielli. L’operazione, perfettamente coordinata, dura meno di dieci minuti. All’esterno, due complici li attendono con scooter Yamaha T Max. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
