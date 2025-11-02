Furto al Louvre comica scoperta sul genio francese | la password della sicurezza era… Louvre

Dei gioielli di Napoleone, neanche l’ombra. Ma le indagini sui colpevoli del clamoroso furto al Louvre si allargano a tappeto. Si ritiene che i sospetti fermati dalle autorità per lo spettacolare furto di gioielli al Louvre siano piccoli criminali, e tra di loro vi sia una coppia con figli. Lo afferma la procuratrice capo di Parigi, Laure Beccuau, spiegando di non ritenere che si tratti di membri di gruppi di crimine organizzato, dato che i loro profili non corrispondono a quelli “generalmente associati ai livelli superiori del crimine organizzato”, parlando a France Info. Per quanto riguarda la coppia, un uomo di 37 e una donna di 38 anni, Beccuau ha parlato del fatto che abbiano figli insieme: i due hanno “negato qualsiasi coinvolgimento”, con l’uomo che “si è rifiutato di rilasciare qualsiasi dichiarazione”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Furto al Louvre, comica scoperta sul “genio” francese: la password della sicurezza era… “Louvre”

