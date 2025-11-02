Furto a Battipaglia | svaligiata la cassa automatica del parcheggio si indaga

Ladri scatenati, la scorsa notte, nel parcheggio alle spalle della stazione ferroviaria di Battipaglia: i malviventi, pare a bordo di un'Audi, hanno preso di mira la cassa automatica, rubando l’intero incasso. L'altro colpoPoco dopo, presumibilmente le stesse persone, avrebbero messo a segno un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

