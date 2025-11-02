Fullmetal Alchemist | Brotherhood la nostra intervista al regista dell’anime

L'intervista a Yasuhiro Irie a Lucca Comics and Games in occasione dei 15 anni dell'anime, celebrati attraverso uno speciale adattamento per la sala di alcuni episodi chiave. Due fratelli uniti dal tragico tentativo di riportare in vita la loro madre, un modo regolato dalla legge alchemica dello scambio equivalente e un viaggio visivo ed emotivo che, 15 anni or sono, ci ha conquistati con una storia intensa, divertente e straordinariamente commovente. Stiamo parlando di Fullmetal Alchemist: Brotherhood, un anime ispirato al manga di Hiromu Arakawa e che vede in questo, che è il secondo adattamento, una maggiore fedeltà all'opera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

