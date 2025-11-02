Fullmetal Alchemist | Brotherhood la nostra intervista al regista dell’anime

Movieplayer.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervista a Yasuhiro Irie a Lucca Comics and Games in occasione dei 15 anni dell'anime, celebrati attraverso uno speciale adattamento per la sala di alcuni episodi chiave. Due fratelli uniti dal tragico tentativo di riportare in vita la loro madre, un modo regolato dalla legge alchemica dello scambio equivalente e un viaggio visivo ed emotivo che, 15 anni or sono, ci ha conquistati con una storia intensa, divertente e straordinariamente commovente. Stiamo parlando di Fullmetal Alchemist: Brotherhood, un anime ispirato al manga di Hiromu Arakawa e che vede in questo, che è il secondo adattamento, una maggiore fedeltà all'opera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

fullmetal alchemist brotherhood la nostra intervista al regista dell8217anime

© Movieplayer.it - Fullmetal Alchemist: Brotherhood, la nostra intervista al regista dell’anime

Altre letture consigliate

fullmetal alchemist brotherhood nostraFullmetal Alchemist Brotherhood spodestato: non è più l'anime action con voto più alto - Una nuova era per gli anime action: il film del momento prende il posto di Fullmetal Alchemist: Brotherhood al vertice delle classifiche. Scrive anime.everyeye.it

fullmetal alchemist brotherhood nostraFullmetal Alchemist: Brotherhood non è più l'anime d'azione col punteggio più alto di tutti i tempi - L'anime che per oltre un decennio ha incarnato la perfezione dell'action giapponese viene ora superato da una nuova generazione di spettatori e da un nuovo titano: Chainsaw Man - Secondo msn.com

Fullmetal Alchemist: dove l'alchimia è scienza - Hiromu Arakawa ha iniziato la pubblicazione del suo Fullmetal Alchemist nel 2001 su Monthly Shonen Gangan, una rivista di proprietà di Square Enix. tomshw.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fullmetal Alchemist Brotherhood Nostra