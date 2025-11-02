Frontale tra due auto a Santarcangelo | uno dei conducenti aveva un tasso alcolico 5 volte superiore al limite
Santarcangelo, 2 novembre 2025 – Grave incidente ieri pomeriggio a Santarcangelo in via dell’Orzo, nella zona artigianale lungo la via Emilia. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17,50, quando due Kia Sportage si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto sono rimasti feriti, per fortuna non in maniera grave, i due conducenti, un 34enne residente a Rimini e un 58enne di Verucchio, e la donna che era a bordo dell’auto guidata da quest’ultimo, una 56enne anche lei verucchiese. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Santarcangelo, che hanno sottoposto al test dell'etilometro i due automobilisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Autobotte dei Vigili del fuoco, frontale contro un'auto vicino Bergamo: un morto e 6 feriti - facebook.com Vai su Facebook
Incidenti stradali, frontale tra due auto nel Bolognese: muore bimbo di 7 anni - X Vai su X
Scontro frontale in via Dell’Orzo a Santarcangelo - È di tre feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Santarcangelo di Romagna, in via Dell’Orzo. Scrive chiamamicitta.it
Santarcangelo, scontro fra auto, tre feriti, un conducente positivo all’etilometro (2,35) - Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Santarcangelo, in via Dell’Orzo. Come scrive corriereromagna.it
FORIO. FRONTALE TRA DUE AUTO - Per lui necessario il ricovero precauzionale presso l’ospedale Anna Rizzoli d ... Lo riporta ilgolfo24.it