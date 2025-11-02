Frontale tra due auto a Santarcangelo | uno dei conducenti aveva un tasso alcolico 5 volte superiore al limite

Santarcangelo, 2 novembre 2025 – Grave incidente ieri pomeriggio a Santarcangelo in via dell’Orzo, nella zona artigianale lungo la via Emilia. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17,50, quando due Kia Sportage si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto sono rimasti feriti, per fortuna non in maniera grave, i due conducenti, un 34enne residente a Rimini e un 58enne di Verucchio, e la donna che era a bordo dell’auto guidata da quest’ultimo, una 56enne anche lei verucchiese. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Santarcangelo, che hanno sottoposto al test dell'etilometro i due automobilisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

