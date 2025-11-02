Frontale tra auto e autobotte dei vigili del fuoco nel bergamasco morto 34enne

(Adnkronos) – Incidente mortale questa mattina lungo la Strada Provinciale 671, al km 9.800 tra i comuni di Albino e Nembro nel bergamasco, che ha coinvolto un’autobotte dei Vigili del Fuoco diretta verso un incendio in un capannone nel comune di Scanzorosciate, e un’auto con a bordo cinque persone, tra cui un minorenne. Nell’impatto frontale, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

Frontale auto-autobotte dei pompieri, un morto e sei feriti. L'incidente in Val Seriana, coinvolti anche un minore e un vigile del fuoco #ANSA - X Vai su X

Autobotte dei Vigili del fuoco, frontale contro un'auto vicino Bergamo: un morto e 6 feriti - facebook.com Vai su Facebook

Frontale tra un'auto e un'autobotte dei pompieri, morto un uomo. Tra i feriti anche un minore - L'incidente avvenuto lungo la provinciale 671 della Valle Seriana, nel tratto tra Albino e Nembro. Come scrive msn.com

Val Seriana, frontale tra autobotte e auto: morto un 34enne, tra i feriti anche un minore - Tragedia sulla provinciale 671 tra Albino e Nembro: frontale tra autobotte dei vigili del fuoco e auto, muore un 34enne, sei i feriti. Si legge su msn.com

Bergamo, frontale tra un'auto e un'autobotte dei pompieri: un morto e 6 feriti - Un'autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo, che era in viaggio per andare a spengnere un incendio a Scanzorosciate, si è scontrata ... Si legge su tg24.sky.it