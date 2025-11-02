Frontale con un mezzo dei vigli del fuoco sulla provinciale della Val Seriana | muore un uomo

Tragico incidente domenica mattina, 2 novembre, lungo la Strada Provinciale 671 tra i comuni di Nembro e Albino in Valle Seriana. A scontrarsi frontalmente un’autobotte dei vigili del fuoco diretta a Scanzorosciate per un incendio in un capannone, e un’autovettura con a bordo cinque persone, tra cui un minorenne. Il conducente, un uomo di 34 anni, è morto sul colpo. Gli altri occupanti dell’auto sono stati soccorsi dal personale sanitario arrivati sul posto. Anche un vigile del fuoco ha riportato ferite ed è stato assistito. In supporto ai soccorsi sono intervenute due ulteriori squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno collaborato alle operazioni di messa in sicurezza dell’area e alla gestione del traffico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

