Fratelli d’Italia Bergamo | Bellezza e cultura per contrastare degrado e insicurezza nei quartieri

Bergamo. È stato presentato sabato 1° novembre un ordine del giorno che mette al centro la valorizzazione dei luoghi storici dei quartieri di Bergamo come strumento fondamentale per combattere il degrado urbano e aumentare la sicurezza percepita dai cittadini. “La bellezza dei luoghi è uno degli strumenti più efficaci per contrastare il degrado e creare maggiore sicurezza nelle nostre città”, dichiara la consigliera comunale Cristina Laganà, prima firmataria della proposta. “Quartieri curati, valorizzati e vissuti sono quartieri più sicuri. Per questo chiediamo all’Amministrazione comunale un impegno concreto nella tutela e promozione del nostro patrimonio storico locale”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

