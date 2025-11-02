“Avere fratelli.penso sia un grande dono, ma non sempre significa sentirsi compresi, sostenuti. Essere figli unici non sempre significa sentirsi soli. La vita ci insegna che i legami veri non dipendono dal sangue, ma dal cuore. Avere fratelli è come vivere in una piccola foresta: ci si urta, ci si protegge, ci si perde e ci si ritrova. È un amore che a volte graffia, ma che lascia radici profonde. Da bambini si divide tutto — la stanza, i giochi, perfino le attenzioni dei genitori — e quella condivisione diventa una “scuola di vita”. Si impara a cedere, a difendersi, a perdonare. Ma col tempo arrivano anche le ombre: differenze di carattere, di abitudini quotidiane, gelosie, incomprensioni, eredità che diventano pretesti per vecchi rancori. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - “Fratelli coltelli” e…solitudini dorate