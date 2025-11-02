Francia Shein denunciato per la vendita di bambole a contenuto pedopornografico Il colosso cinese le rimuove subito dal sito
Il gigante dell’e-commerce Shein è finito di nuovo nel mirino delle autorità francesi. La Direzione generale per la concorrenza, il consumo e la repressione delle frodi (Dgccrf) ha denunciato il gruppo per la presenza sul sito di bambole gonfiabili dall’aspetto infantile, con descrizioni e immagini considerate di natura pedopornografica. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, alcune di queste bambole — alte circa 80 centimetri e raffiguranti bambine con tratti e posture da minori — venivano pubblicizzate con testi a esplicito contenuto sessuale. Una di esse teneva in braccio un orsacchiotto, dettaglio che ha reso la scoperta ancora più inquietante. 🔗 Leggi su Open.online
