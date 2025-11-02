Francesco Messina l' ex prefetto indagato per 53 viaggi ' personali' in auto blu | il risarcimento da 6.600 euro

PADOVA - Prima dell?udienza preliminare della scorsa settimana, nel corso della quale si è difeso dall?accusa di peculato, l?ex prefetto Francesco Messina ha risarcito lo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Francesco Messina, l'ex prefetto indagato per 53 viaggi 'personali' in auto blu: il risarcimento da 6.600 euro

