Francesca Fialdini si infortuna a Ballando con le Stelle | Non so se tornerò ma ci spero

Momenti di grande apprensione durante la sesta puntata di Ballando con le Stelle 2025. Francesca Fialdini si è presentata sul palco con una stampella, dopo essersi infortunata al piede destro durante le prove della serata. A raccontare l’accaduto è stata Milly Carlucci, che ha spiegato: “Ieri sera durante le prove Francesca ha sentito un dolore e si è infortunata al piede destro. Abbiamo fatto le verifiche del caso e purtroppo c’è un’infrazione su cui dobbiamo approfondire. Oggi non può appoggiare il piede. Per rispetto del lavoro fatto, proveranno comunque a esibirsi”. La conduttrice ha aggiunto che la produzione valuterà nei prossimi giorni se Francesca potrà continuare la gara: “Tutto è successo tra ieri notte e oggi pomeriggio, siamo nell’emergenza. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

