Francesca Fialdini infortunata rischio per Ballando con le Stelle | Non so se torno
Nella puntata del primo novembre di Ballando con le Stelle il pubblico e la giuria si sono ritrovati davanti a un imprevisto che ha cambiato le sorti della gara e messo in pausa una delle coppie considerate tra le più forti: Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. La conduttrice, infatti, si è infortunata alla vigilia della diretta, durante le ultime prove. Un incidente che le ha impedito di portare sul palco la coreografia preparata e, soprattutto, da mettere a rischio la sua permanenza nello show. Francesca Fialdini infortunata a “Ballando con le Stelle”. Sette giorni di allenamenti serrati, coreografie da memorizzare, passi da perfezionare, e quella voglia, tipica delle coppie più motivate, di arrivare in puntata con un’esibizione capace di conquistare pubblico e giuria. 🔗 Leggi su Dilei.it
