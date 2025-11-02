Francesca Fialdini costretta a fermarsi a Ballando infortunio al piede | Triste e amareggiata non so se tornerò
Francesca Fialdini ha avuto un infortunio al piede destro. Una delle concorrenti più promettenti di Ballando con le stelle si è vista costretta a frenare la sua corsa verso la vittoria. In pista si è detta triste e amareggiata: "Non so se tornerò". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
la Repubblica. . Nella spirale delle dipendenze affettive Francesca Fialdini ci ha guardato dentro, oltre la superficie, all’origine dei rapporti disfunzionali, della violenza fisica e psicologica. Il buio della manipolazione mentale, lo sbandamento dell’idealizzazion - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Fialdini: «Scendo in pista con "Ballando". La mia consulente? Nonna Gianna che ha una passione per Barbara d’Urso» - X Vai su X
Francesca Fialdini infortunata a Ballando con le stelle 2025: costretta al ritiro?/ Cos’è successo e come sta - Francesca Fialdini infortunata a Ballando con le stelle 2025: costretta al ritiro dalla gara? Da ilsussidiario.net
Francesca Fialdini infortunata a Ballando con le Stelle: qual è il futuro della conduttrice nel programma? - L'incidente di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle suscita domande sulla sua possibile partecipazione futura. Si legge su notizie.it
Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini infortunata non brilla in pista - Francesca Fialdini è stata vittima di un piccolo infortunio in settimana e nella sesta puntata di “Ballando con le Stelle” - Come scrive msn.com