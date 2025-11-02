Francesca Fialdini costretta a fermarsi a Ballando infortunio al piede | Triste e amareggiata non so se tornerò

Fanpage.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Fialdini ha avuto un infortunio al piede destro. Una delle concorrenti più promettenti di Ballando con le stelle si è vista costretta a frenare la sua corsa verso la vittoria. In pista si è detta triste e amareggiata: "Non so se tornerò". 🔗 Leggi su Fanpage.it

