A Belve i ruoli si invertono: Francesca Fagnani diventa l'intervistata di Maria De Filippi e svela una "belvata" inaspettata sul compagno Enrico Mentana. In un esilarante ribaltamento di ruoli, Francesca Fagnani è passata da intervistatrice a intervistata nella prima puntata della nuova stagione di Belve, andata in onda il 28 ottobre su Rai Due. A condurre, per una sera, la regina della televisione firmata Mediaset Maria De Filippi, che ha incalzato la giornalista con domande pungenti e curiose, portandola a una delle confessioni più divertenti e inaspettate della serata.

© Donnapop.it - Francesca Fagnani e quelle rivelazioni inaspettate su Mentana: ha scoperto che era pieno di spasimanti