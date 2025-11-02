Resterà aperta fino all’11 gennaio (da giovedì a domenica dalle 15 alle 19 ingresso libero) nello spazio arti contemporanee del Broletto la mostra collettiva “ La forma del ritratto “ in cui sono esposte le opere dei 24 vincitori della open call lanciata a marzo nella quale è stato chiesto ai fotografi di inviare tre lavori. L’ esposizione riunisce le esperienze visive di diversi autori in un racconto corale che trasforma il tempo, la luce e il colore in nuovi strumenti di senso. Fotografare diventa un atto emotivo e relazionale: significa entrare in contatto con l’intimità dell’altro e costruire legami autentici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fotografie in mostra al Broletto con “La forma del ritratto“