Fosso c’è tensione in Romagna Con la Sammaurese sarà battaglia

Sammaurese e Fossombrone si affrontano oggi in un match carico di tensione e significati, soprattutto per due squadre che stanno attraversando un momento difficile. Entrambe sono reduci da risultati deludenti, con prestazioni che non hanno convinto le rispettive tifoserie. La Sammaurese sembra aver perso smalto nelle ultime giornate, incassando sconfitte pesanti che hanno minato la fiducia di squadra e ambiente. Il Fossombrone non è messo meglio: i risultati positivi sono ancora un miraggio e le soluzioni tattiche messe in campo finora non hanno prodotto gli effetti sperati. La società ha provato a intervenire sul mercato richiamando Francesco Casolla, attaccante di esperienza e fresco di ritorno proprio dalla Sammaurese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

