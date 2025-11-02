Fossato di Vico auto precipita da sette metri | anziano ferito e cane salvato dai Vigili del fuoco
Momenti di grande paura questa mattina, 2 novembre 2025, alle 10:45, in via Pietro Bruschi a Fossato di Vico, dove un anziano residente a Roma è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. L’uomo, alla guida della propria autovettura, è precipitato da un’altezza di circa sette metri mentre stava uscendo da un parcheggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Gaifana, che hanno provveduto all’estricazione del conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo, e alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo. Il ferito, che ha riportato diverse fratture ed escoriazioni, è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in ospedale per le necessarie cure mediche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
