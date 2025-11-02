La festa delle Forze Armate sarà celebrata sia a Poggio a Caiano sia a Carmignano domenica 9 novembre anche se la data ufficiale della ricorrenza è il 4 novembre. A Poggio, il ritrovo sarà alle 9 alla scuola De Amicis a Poggetto e poi corteo fino al monumento ai caduti dove verrà deposta una corona d’alloro. Seguirà la messa nella chiesa di Santa Maria del Rosario. Alle 11.30, corteo dalla chiesa a piazza XX Settembre e deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti. Interverrà la filarmonica "Verdi" di Poggio. A Carmignano le celebrazioni sono promosse dall’Associazione combattenti e reduci e dal Gruppo alpini Carmignano-Poggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forze armate, la festa. Tutto il programma