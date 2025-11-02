Forze armate la festa Tutto il programma
La festa delle Forze Armate sarà celebrata sia a Poggio a Caiano sia a Carmignano domenica 9 novembre anche se la data ufficiale della ricorrenza è il 4 novembre. A Poggio, il ritrovo sarà alle 9 alla scuola De Amicis a Poggetto e poi corteo fino al monumento ai caduti dove verrà deposta una corona d’alloro. Seguirà la messa nella chiesa di Santa Maria del Rosario. Alle 11.30, corteo dalla chiesa a piazza XX Settembre e deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti. Interverrà la filarmonica "Verdi" di Poggio. A Carmignano le celebrazioni sono promosse dall’Associazione combattenti e reduci e dal Gruppo alpini Carmignano-Poggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oltre 8mila posti disponibili nelle forze armate: Esercito, Guardia di Finanza, Aeronautica e Marina Vai su Facebook
Saluzzo celebra martedì 4 novembre la Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate - In piazza Vittorio Veneto alzabandiera e deposizione della corona al monumento dei Caduti. Si legge su targatocn.it
Festa dell’unità nazionale e delle forze armate, le celebrazioni a Sirmione - Il Comune di Sirmione celebra la festa dell'Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate e invita la Cittadinanza a esporre il tricolore. quibrescia.it scrive
Eventi week-end: Celebrazioni per la Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate - end, da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre 2025, in evidenza la giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate. Da ilnotiziario.net