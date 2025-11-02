Forzano a picconate la cassaforte ma il bottino è misero

Ladri in azione sabato primo novembre a Villanova di Camposampiero. I ladri hanno preso di mira nello specifico le abitazioni di via Cavin del Dò e via Giotto. Una decina le incursioni portate a termine tra furti e tentati furti. L'episodio più grave in via Cavin del Dò dove tre malviventi hanno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

