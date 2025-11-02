Perugia, 2 novembre 2025 – "L’ho bucato". Il 21enne, italiano di origini tunisine, lo avrebbe confessato agli amici, in auto, mentre all’alba del 18 ottobre si allontanavano dal parcheggio di Matematica, in via Vanvitelli, alle spalle del 100Dieci Cafè, dove i ragazzi di Perugia avevano trascorso la serata. Come loro quelli di Fabriano, tra cui Hekuran Cumani che, mentre la macchina si allontanava, giaceva senza vita tra le braccia del fratello Samuele. Epilogo drammatico di una lite da poco, scoppiata per una battuta e degenerata dopo un insulto. Tanto è bastato, secondo la ricostruzione degli investigatori, perché spuntassero i coltelli, due quelli descritti dai testimoni, uno dei quali sequestrato, l’altro, presumibilmente l’arma del delitto, non si trova ancora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Forza Marocco”, tanto vale una vita. Così è stato arrestato il killer del parcheggio