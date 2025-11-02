Forza Italia vota con il centrosinistra Gli alleati | Sabotano la Giunta
Sabotatori e irrispettosi. È durissima la presa di posizione dei partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia, Lega e Codogno Lista Civica, nei confronti dell’alleato (ex?) di Forza Italia che, giovedì sera, in Consiglio comunale, ha votato con la minoranza di centrosinistra o si è schierato apertamente contro, per la prima volta, ad alcuni argomenti in discussione promossi dall’esecutivo, all’interno del quale loro stessi sono rappresentati. L’attacco è frontale. "I tre consiglieri di Fi, Gianluca Azzali, Emilia Vida e Laura Raimondi Cominesi stanno disertando ogni attività amministrativa (consigli, commissioni, riunioni di coalizione), cercando di bloccare e sabotare le attività di sindaco e Giunta – viene evidenziato in un comunicato –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
