Fortitudo | arma letale Sarto Pistoia è ko

Bologna, 2 novembre 2025 – Arma letale Sarto. Va alla Fortitudo il combattutissimo posticipo della nona giornata di A2 al PalaCarrara di Pistoia (76-81), con un derby dell’Appennino che porta l’effige del numero 3 biancoblù, autore di una prova mostruosa da 32 punti (811 da tre) che vale la terza vittoria consecutiva per l’orchestra Caja. E il secondo posto in classifica. Sabato alle 20,30 si torna al PalaDozza per la sfida contro Brindisi. Dopo oltre un mese fuori dai giochi si rivede Mazzola tra le fila della Fortitudo, con Caja che opta subito per lui nella mischia di inizio partita: è proprio il lungo ferrarese a sbloccare i biancoblù dopo 3’ di errori al tiro per entrambe le squadre e prima che Sarto fiondi due tiri pesanti che valgono il 3-9 al 5’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

