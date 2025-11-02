Fortitudo | arma letale Sarto Pistoia è ko
Bologna, 2 novembre 2025 – Arma letale Sarto. Va alla Fortitudo il combattutissimo posticipo della nona giornata di A2 al PalaCarrara di Pistoia (76-81), con un derby dell’Appennino che porta l’effige del numero 3 biancoblù, autore di una prova mostruosa da 32 punti (811 da tre) che vale la terza vittoria consecutiva per l’orchestra Caja. E il secondo posto in classifica. Sabato alle 20,30 si torna al PalaDozza per la sfida contro Brindisi. Dopo oltre un mese fuori dai giochi si rivede Mazzola tra le fila della Fortitudo, con Caja che opta subito per lui nella mischia di inizio partita: è proprio il lungo ferrarese a sbloccare i biancoblù dopo 3’ di errori al tiro per entrambe le squadre e prima che Sarto fiondi due tiri pesanti che valgono il 3-9 al 5’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
TORNEO WHITE & BLUE Lo scorso weekend a Bologna sono scesi in campo per il torneo “White & Blue”, organizzato da Fortitudo baseball settore giovanile, i nostri Lollo, Canalé e Giulio. Splendida esperienza per i nostri ragazzi che tornano a casa dop - facebook.com Vai su Facebook
Fortitudo, si comincia. Sarto: "Siamo pronti" - E’ una Fortitudo che ambisce a un ruolo da protagonista, ma che non vuole sottovalutare nulla e nessuno quella che, alle 19,30, al PalaMaggetti di Roseto affronta i neopromossi ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Moore, Mazzola, Sarto e Sorokas. La Fortitudo scopre i punti fermi - Oltrepassate già da un paio di giorni i tremila abbonamenti, la Fortitudo punta decisa a raggiungere un nuovo traguardo importante. Secondo ilrestodelcarlino.it
La Fortitudo rischia grosso ma poi s'impone con Cividale: risultato finale 81-78 - 78 la combattiva Cividale al termine di una gara che si è complicata nel finale ma offre sensazioni positive in termini di ... corrieredibologna.corriere.it scrive