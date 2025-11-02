Formazioni ufficiali Verona Inter | le scelte di Zanetti e Chivu
Inter News 24 per la sfida delle ore 12:30 al Bentegodi del 10° turno della Serie A 202526. Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali scenderanno in campo per Hellas Verona Inter, la sfida di oggi alle ore 12.30 al Bentegodi valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A 202526. HELLAS VERONA (3-5-2): 1 Montipò; 37 Bella-Kotchap, 15 Nelsson, 3 Frese; 7 Belghali, 11 Akpa-Akpro, 63 Gagliardini, 24 Bernede, 12 Bradaric; 17 Giovane, 16 Orban. A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 6 Valentini, 9 Sarr, 19 Slotslager, 20 Kastanos, 21 Harroui, 22 Kurti, 23 Ebosse, 25 Mosquera, 36 Niasse, 70 Cham, 72 Ajayi. 🔗 Leggi su Internews24.com
