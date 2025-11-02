Formazioni ufficiali Sampdoria Mantova le scelte di Gregucci e Possanzini per l’undicesima giornata di Serie B

Calcionews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formazioni ufficiali Sampdoria Mantova, le scelte dei due tecnico per l’undicesima giornata di Serie B, in campo alle 19.30 al Ferraris È tutto pronto per Sampdoria–Mantova, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 20252026. La sfida si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Genova, con calcio d’inizio fissato alle ore 19:30. In . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

formazioni ufficiali sampdoria mantova le scelte di gregucci e possanzini per l8217undicesima giornata di serie b

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Sampdoria Mantova, le scelte di Gregucci e Possanzini per l’undicesima giornata di Serie B

Argomenti simili trattati di recente

formazioni ufficiali sampdoria mantovaSampdoria-Mantova: diretta live e risultato in tempo reale - Mantova di Domenica 2 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Come scrive calciomagazine.net

Diretta Sampdoria Mantova/ Streaming video tv: non si può davvero sbagliare! (Serie B, oggi 2 novembre 2025) - Diretta Sampdoria Mantova streaming video tv: sfida salvezza nell'undicesima giornata di Serie B, siamo infatti in piena zona retrocessione. Scrive ilsussidiario.net

formazioni ufficiali sampdoria mantovaSampdoria Mantova, un aspetto accomuna le due formazioni in vista della gara: ecco di cosa si tratta - Sampdoria Mantova, un aspetto accomuna le due formazioni che si affronteranno oggi allo stadio Ferraris: le ultime Lo stadio Luigi Ferraris si prepara ad ospitare stasera, alle ore 19:30, un match di ... Si legge su sampnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Formazioni Ufficiali Sampdoria Mantova