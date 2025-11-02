Formazioni ufficiali Fiorentina Lecce | Le scelte di Pioli e Di Francesco

Calcionews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

in vista del match di oggi Mancano poche ore al fischio d’inizio di Fiorentina-Lecce, una sfida importante per entrambe le squadre in cerca di punti per consolidare la loro posizione in campionato. Ecco le formazioni ufficiali con cui le due squadre scenderanno in campo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

formazioni ufficiali fiorentina lecce le scelte di pioli e di francesco

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Fiorentina Lecce: Le scelte di Pioli e Di Francesco

Contenuti che potrebbero interessarti

FiorentinaLecce: ecco le formazioni ufficiali! - Lecce: ecco le formazioni ufficiali del match di oggi pomeriggio valido per la decima giornata di Serie A! Secondo generationsport.it

formazioni ufficiali fiorentina lecceFiorentina-Lecce formazioni ufficiali: Pioli ha scelto il sostituto di Gosens - I viola sono la delusione di questa stagione: 4 pareggi, 5 sco ... Si legge su msn.com

Probabili formazioni Fiorentina-Lecce: chi sostituisce Gosens, Stulic dal 1' - Pisa, in campo questa domenica alle ore 15:00 saranno ... fantamaster.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Formazioni Ufficiali Fiorentina Lecce