2025-11-02 17:19:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester City accoglie il Bournemouth questo pomeriggio. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Il Manchester City accoglie il Bournemouth all’Etihad mentre cerca di tenere il passo con l’Arsenal in testa alla Premier League. I Cherries in visita si sono piazzati secondi all’inizio del fine settimana, e sono riusciti a recuperare e rimanere davanti ai loro avversari con un grande risultato. Pep Guardiola desidera disperatamente che la sua squadra si riprenda dalla sconfitta contro l’Aston Villa lo scorso fine settimana, ma sa che la squadra di Andoni Iraola rappresenterà una grande sfida. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Formazioni confermate mentre i padroni di casa cercano di tenere il passo con l’Arsenal