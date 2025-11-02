Formazioni confermate mentre i padroni di casa cercano di tenere il passo con l’Arsenal
2025-11-02 17:19:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Manchester City accoglie il Bournemouth questo pomeriggio. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Il Manchester City accoglie il Bournemouth all’Etihad mentre cerca di tenere il passo con l’Arsenal in testa alla Premier League. I Cherries in visita si sono piazzati secondi all’inizio del fine settimana, e sono riusciti a recuperare e rimanere davanti ai loro avversari con un grande risultato. Pep Guardiola desidera disperatamente che la sua squadra si riprenda dalla sconfitta contro l’Aston Villa lo scorso fine settimana, ma sa che la squadra di Andoni Iraola rappresenterà una grande sfida. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
Milan-Roma, probabili formazioni: Gasperini conferma Dybala e Soulé in attacco, Allegri punta su Leao e Nkunku - facebook.com Vai su Facebook
Como-Verona, le formazioni ufficiali: Fabregas punta su Diao. Zanetti conferma Orban e Giovane - X Vai su X
Pisa-Lazio probabili formazioni: Dia più di Pedro - Saverio Fattori I padroni di casa sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato; nell’ultimo turno la squadra ha ... Si legge su msn.com
Napoli-Inter, probabili formazioni: la decisione su Hojlund, Chivu conferma Bonny - Saverio Fattori Scontro diretto per lo scudetto quello tra Napoli ed Inter, entrambe a quota 15 punti. Lo riporta msn.com