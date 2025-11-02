Formaggi senza fosforo a Benevento presentazione promossa da Icosit e Neupharma

Ildenaro.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà  Giuseppe, detto Peppone   Calabrese, conduttore di “Linea Verde” su Rai 1, a coordinare i lavori della presentazione della ricerca del Policlinico di Milano, divenuta realtà, sulla produzione di formaggi FriP, privi di fosforo assorbibile e quindi adatti anche per pazienti che soffrono di insufficienza renale. Il progetto dell’eccezionale ricerca verrà presentato domani,  3 novembre  (ore 15,30), alla Rocca dei Rettori di Benevento, per iniziativa dell’associazione italoamericana no profit “Icosit”, da sempre impegnata nella valorizzazione e promozione del territorio sannita, e da Neupharma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

formaggi senza fosforo beneventoParte dal Sud la presentazione della ricerca dei formaggi FriP - Sarà la città di Benevento ad ospitare la prima tappa del ciclo nazionale di presentazione della ricerca del Policlinico di Milano, divenuta realtà, sulla produzione di formaggi Fr ... Da ansa.it

formaggi senza fosforo beneventoUna ricerca del Policlinico di Milano diventa realtà: al via i formaggi FriP privi di fosforo assorbibile. Presentazione lunedì a Benevento - Sarà la città di Benevento ad ospitare la prima tappa del ciclo nazionale di presentazione della ricerca del Policlinico di Milano, divenuta realtà, sulla produzione di formaggi FriP, privi di fosforo ... Lo riporta ntr24.tv

formaggi senza fosforo beneventoRicerca Policlinico Milano diventa realtà: al via i formaggi FriP - La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha siglato con Neupharma un accordo di licenza esclusiva relativo a un proprio brevetto per la produzione di formaggi a ridotto ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Formaggi Senza Fosforo Benevento