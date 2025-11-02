Formaggi FriP domani alla Rocca la presentazione della ricerca del Policlinico di Milano

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà  Giuseppe  ( Peppone )  Calabrese, conduttore di “Linea Verde” su Rai 1, a coordinare i lavori della presentazione della ricerca del Policlinico di Milano, divenuta realtà, sulla produzione di formaggi FriP, privi di fosforo assorbibile e quindi adatti anche per pazienti che soffrono di insufficienza renale. Il progetto dell’eccezionale ricerca verrà presentato domani,  3 novembre  (ore 15,30), alla Rocca dei Rettori di Benevento, per iniziativa dell’associazione italoamericana no profit “Icosit”, da sempre impegnata nella valorizzazione e promozione del territorio sannita, e da Neupharma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

