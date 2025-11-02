Formaggi FriP domani alla Rocca la presentazione della ricerca del Policlinico di Milano
Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà Giuseppe ( Peppone ) Calabrese, conduttore di “Linea Verde” su Rai 1, a coordinare i lavori della presentazione della ricerca del Policlinico di Milano, divenuta realtà, sulla produzione di formaggi FriP, privi di fosforo assorbibile e quindi adatti anche per pazienti che soffrono di insufficienza renale. Il progetto dell’eccezionale ricerca verrà presentato domani, 3 novembre (ore 15,30), alla Rocca dei Rettori di Benevento, per iniziativa dell’associazione italoamericana no profit “Icosit”, da sempre impegnata nella valorizzazione e promozione del territorio sannita, e da Neupharma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ricerca Policlinico Milano diventa realtà: al via i formaggi FriP #Benevento - facebook.com Vai su Facebook
Alla Rocca dei Rettori per la presentazione nazionale dei formaggi FriP - L'articolo Alla Rocca dei Rettori per la presentazione nazionale dei formaggi FriP proviene da OttoPagine. msn.com scrive
Una ricerca del Policlinico di Milano diventa realtà: al via i formaggi FriP privi di fosforo assorbibile. Presentazione lunedì a Benevento - Sarà la città di Benevento ad ospitare la prima tappa del ciclo nazionale di presentazione della ricerca del Policlinico di Milano, divenuta realtà, sulla produzione di formaggi FriP, privi di fosforo ... Secondo ntr24.tv
Parte dal Sud la presentazione della ricerca dei formaggi FriP - Sarà la città di Benevento ad ospitare la prima tappa del ciclo nazionale di presentazione della ricerca del Policlinico di Milano, divenuta realtà, sulla produzione di formaggi Fr ... ansa.it scrive