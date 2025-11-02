Dopo il corroborante successo infrasettimanale contro Mestre, oggi alle 18 l’ Unieuro torna in campo sul parquet di Torino contro i padroni di casa della Reale Mutua, per provare a conquistare altri due punti fondamentali per il morale e per risollevare una classifica tuttora deficitaria dopo il difficile avvio. Reduci da due pesanti scoppole in trasferta con Avellino (83-54) e Fortitudo Bologna (85-60), inframezzate da un successo casalingo in volata contro il fanalino di coda Milano (70-67), i piemontesi allenati da coach Paolo Moretti sono a caccia della propria identità e, di certo, tra le mura amiche proveranno a mettere in campo una prestazione di spessore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Forlì, c'è da confermare il cambio di rotta . A Torino occhio al duo Allen-Teague