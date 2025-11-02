Forlì a Livorno all’ora di pranzo Dopo la Coppa fame di riscatto
Mezzogiorno e mezzo di fuoco. Trappolone Livorno per un Galletto affamato di punti playoff. In terra toscana è sfida polarizzata: da un lato gli amaranto, in crisi (di gioco, risultati e identità), incagliati in zona playout e condannati a vincere per dimostrare nel giorno dei morti di essere ancora vivi; dall’altro i biancorossi, estromessi dalla Coppa Italia in settimana dall’ Arzignano (0-1) e decisi a riscattarsi oggi in campionato lanciando un attacco per espugnare l’ Ardenza e consolidare la top ten. "Affrontiamo una squadra partita con altre aspettative, ma che da inizio stagione non vive un clima sereno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
