Ford F-150 il paradosso del pick-up Usa che paga i dazi

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il celebre modello della casa dell'Ovale Blu non viene realizzato del tutto negli Stati Uniti, con diversi componenti importati dall'estero e soggetti ai dazi imposti da Trump. Sul mercato ormai da mezzo secolo nel 2024 non è stato il modello più venduto in Usa, per la prima volta in 42 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ford f 150 il paradosso del pick up usa che paga i dazi

© Gazzetta.it - Ford F-150, il paradosso del pick-up Usa che paga i dazi

Altre letture consigliate

ford f 150 paradossoFord inchioda sull’auto elettrica: interrotta la produzione del pick-up a batteria F-150 Lightning. Cosa sappiamo - A poche ore dall’annuncio della riduzione delle sue previsioni di profitto a causa di un incendio divampato in un importante fornitore di alluminio, Ford Motors comunica l’interruzione della produzion ... Segnala startupitalia.eu

Scambia un Ford F-150 con un Tesla Cybertruck: 'Come passare dall'Era Vittoriana al futuro - 150 con un Tesla Cybertruck:'è stato come passare dall'Era Vittoriana al futuro' ... Secondo auto.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Ford F 150 Paradosso