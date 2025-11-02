Forbidden Fruit Anticipazioni 3 novembre 2025 | Zeynep delusa chiude con Yildiz!

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 3 novembre 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep viene a sapere da Irem che cosa ha fatto Yildiz e prende una drastica decisione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Forbidden Fruit Anticipazioni 3 novembre 2025: Zeynep, delusa, chiude con Yildiz!

