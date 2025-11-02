Fontolan avvisa il Verona | Contro l’Inter si può anche perdere ma da Lecce bisogna fare quella cosa

Inter News 24 . Le parole dell’ex calciatore. Silvano Fontolan, uno degli eroi della storica vittoria dello Scudetto del Verona nel 1985, ha espresso il suo parere sulle prospettive della squadra scaligera nelle prossime, delicate, partite di campionato. Intervistato da L’Arena, l’ex calciatore ha mostrato comprensione per la difficoltà del prossimo impegno, la sfida di domani contro l’ Inter, affermando che perdere contro i nerazzurri è un’opzione da mettere in conto. Tuttavia, Fontolan ha sottolineato che la priorità assoluta per l’Hellas Verona è trovare immediatamente i tre punti a partire dalla successiva trasferta di Lecce. 🔗 Leggi su Internews24.com

