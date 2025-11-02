Paulo Fonseca avrebbe delle responsabilità – secondo l’Equipe – in alcuni risultati del suo Lione, che comunque è a 5 punti dal Psg al quinto posto in Ligue 1. I suoi cambi, soprattutto, sono sotto la lente d’ingrandimento: inserisce (come l’anno scorso in Europa League ad Old Trafford ndr) giocatori difensivi, cambia modulo e spesso prende gol proprio in concomitanza di queste sostituzioni e sul lato del giocatore sostituito o inserito. Fonseca e i suoi cambi: fa entrare giocatori difensivi che indeboliscono il Lione (Equipe). Si legge così sul quotidiano francese: “ Pur essendo ben piazzato, il Lione ha ancora dei rimpianti perché tutti i punti persi in questa stagione sono stati in modo piuttosto surreale, a Jean-Bouin, a Rennes (1-3) e contro il Tolosa (1-2) proprio alla fine dei tempi di recupero, o a Nizza (2-3) dopo una prestazione con 29 tiri a 5. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fonseca indebolisce il suo Lione con i cambi difensivi: è timido quando va in vantaggio (L’Equipe)