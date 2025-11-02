Fognatura bianca da sistemare Via libera ai lavori

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento di manutenzione straordinaria alla fognatura bianca di via Lorentana, nella frazione di Bagnolo, e per il ripristino di alcuni tratti di strade sterrate nel territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare il deflusso delle acque meteoriche e garantire maggiore sicurezza alla viabilità. L’opera, del valore complessivo di 38mila euro, è stata redatta dall’Area Viabilità, Manutenzioni e Protezione civile del Comune. "L’obiettivo principale – spiega Andrea Olivi, consigliere comunale con delega al decoro urbano e alla viabilità – è risolvere definitivamente il cedimento verificatosi lungo via Lorentana, dove la fognatura bianca aveva mostrato problemi di ricezione e l’asfalto aveva iniziato a deformarsi, creando una situazione di potenziale pericolo per la circolazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

