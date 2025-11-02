Foggia pessimo il Potenza passeggia | al ' Viviani' altro tonfo rossonero

Foggiatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il momento è nero, se non nerissimo. Il Foggia cede anche a Potenza rimediando una pesante sconfitta condita da una prestazione decisamente inaccettabile. Il peggior modo per onorare i quattro giovani tifosi rossoneri che poco più di un anno fa persero la vita in un incidente stradale proprio di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

