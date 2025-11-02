Foggia addio a Gianni Cocinelli | si è spento il ' Re dell' abbronzatura' aveva 76 anni

Nella serata di ieri, 1° novembre, è venuto a mancare Giovanni Dante Cocinelli, per tutti Gianni, il ‘Re dell’abbronzatura’ a Foggia. L'imprenditore foggiano aveva 76 anni. Nel corso degli anni ha fondato e gestito i centri abbronzatura ‘Sole Sano’ anticipando mode, tendenze ed esigenze. Lascia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

