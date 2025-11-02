Focus sicurezza Aumentano le telecamere
Una rete di videosorveglianza tra le più estese della zona, servizi serali della Polizia locale, un interscambio di dati e informazioni continuo con le Forze dell’Ordine. Il 19 novembre (ore 21) è in programma alla sala 2000 di viale Matteotti un incontro per parlare di sicurezza, a 360°. "Nel giro di alcuni anni, siamo riusciti ad implementare in maniera significativa la rete delle telecamere del territorio comunale, con un incremento per le aree periferiche e frazionali – dicono il sindaco Simone Saletti e l’assessore alla sicurezza urbana Ornella Bonati –. Le telecamere attive a Bondeno e frazioni sono circa 151, al momento, inserite in una rete dell’Alto Ferrarese che viene controllata dalla centrale operativa di via Turati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
ÈTv Marche. . Ogni ora in Italia spariscono 10 mila metri quadrati di suolo naturale. Ne parliamo oggi nel Focus ambiente e sicurezza di Linda Cittadini - facebook.com Vai su Facebook
Quali scenari attendono i mercati energetici nei prossimi mesi? Come potrà l’ #Europa diversificare le fonti senza compromettere obiettivi climatici? L’ #Asia recupererà la domanda persa o i flussi si sposteranno verso l’Occidente? Il nuovo numero del Focus S - X Vai su X
Le telecamere aumentano 16 a Firenze - Sono stati approvati, nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Firenze Francesca Ferrandino (foto), i progetti per l’installazione di nuovi ... Lo riporta lanazione.it
Telecamere intelligenti: il modello Asti per la sicurezza in Pronto Soccorso - Il prefetto è soddisfatto dell’incremento della rete. Riporta lastampa.it
Sicurezza, in arrivo 9 telecamere: "Ecco dove verranno installate" - di Sandra NistriAnche il progetto presentato dal Comune di Calenzano per l’installazione di sistemi di videosorveglianza e l’ampliamento della rete già esistente rientra fra quelli approvati, nei ... Si legge su lanazione.it