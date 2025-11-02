Una rete di videosorveglianza tra le più estese della zona, servizi serali della Polizia locale, un interscambio di dati e informazioni continuo con le Forze dell’Ordine. Il 19 novembre (ore 21) è in programma alla sala 2000 di viale Matteotti un incontro per parlare di sicurezza, a 360°. "Nel giro di alcuni anni, siamo riusciti ad implementare in maniera significativa la rete delle telecamere del territorio comunale, con un incremento per le aree periferiche e frazionali – dicono il sindaco Simone Saletti e l’assessore alla sicurezza urbana Ornella Bonati –. Le telecamere attive a Bondeno e frazioni sono circa 151, al momento, inserite in una rete dell’Alto Ferrarese che viene controllata dalla centrale operativa di via Turati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Focus sicurezza. Aumentano le telecamere