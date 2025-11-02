Flotta Usa davanti al Venezuela
" Vogliono rubare il nostro petrolio ", ripete il presidente Nicolas Maduro, davanti alle telecamere delle tv di Stato, invitando i venezuelani a mantenere "calma, compostezza e nervi saldi, agendo con la massima unità". Alle guerre non dichiarate che punteggiano il mondo potrebbe aggiungersi quella degli Stati Uniti al Venezuela. Lo spiegamento militare Usa che si va accumulando nel Mar dei Caraibi, e che diventerà soffocante con l’arrivo della portaerei Gerald Ford (con i suoi 50 cacciabombardieri, 4.000 soldati e altre tre navi da guerra in appoggio), a tutto fa pensare meno che a una coreografica e sterile esibizione di forza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
