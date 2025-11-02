Flamengo lista dei convocati per la sfida col Sport | fuori Jorginho spazio a un mix di esperienza e giovani
Il Flamengo ha diramato l’elenco dei convocati per la partita contro lo Sport valida per il Brasileirão: spicca l’assenza di Jorginho, mentre il gruppo conferma l’equilibrio tra colonne dello spogliatoio e profili emergenti dal vivaio. Il club punta a consolidare la propria corsa in classifica con un piano gara improntato su intensità e qualità tra le linee. Le scelte tecniche. L’assenza di Jorginho rimescola parzialmente le rotazioni a centrocampo: lo staff ha lavorato su due alternative principali, una più fisica per proteggere la zona centrale e una più creativa per alzare i giri in rifinitura. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
